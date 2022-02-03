Тина Кароль начала работать в университете Михаила Поплавского

Популярная украинская певица Тина Кароль удивила своих поклонников и стала заведующей кафедры эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств. Знаменитость сделала несколько снимков с ректором заведения, под которыми фанаты поздравили ее с новой должностью.

Соответствующие фото и объявление сделал певец и ректор заведения Михаил Поплавский на личной странице в Instagram. Также он опубликовал короткое видео, на котором показано, как Поплавский проводит экскурсию певице (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Для встречи с ректором университета Тина надела белую рубашку, черные брюки, бежевые кроссовки и роскошное пальто темно-синего цвета с рисунком лисы. Свои волосы она собрала в пучок.

Видео дня

Ректор университета подарил новоиспеченной коллеге букет цветов, после того, как они прошлись по коридорам университета и вероятнее всего обсудили сотрудничество.

В комментариях под публикацией поклонники засыпали звезд комплиментами.

"Сила", "Супер", "Очень красивые", "Бомба", "Вы нереальные", "Круто", "Какая молодец", "Вы такие милые", "Молодцы", "Лучшие", "Обожаю ее", "Чудесная женщина", "Вашим студентам очень повезло с ней", "Нет слов, супер", "Шикарные", "Поздравляю, молодец", "Мы рады такой коллаборации", – пишут люди.

К слову, сама Тина Кароль окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а в 2004 году Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) – 37-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ).

С песней "Show me your love" представляла Украину на Евровидении-2006, где заняла седьмое место в финале.

Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет не заводила новые отношения. Воспитывает от Евгения сына Вениамина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль появилась на публике в платье за 50 тысяч гривен от лондонского дизайнера David Koma. Певица надела его шоу "Голос країни".