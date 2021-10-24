"Мама" Сердючки – о выступлении на шоу Маска: это настолько тяжелый труд, можно чокнуться

Украинская актриса Инна Белоконь, известная как "мама" Верки Сердючки, рассказала, почему во время выступления на шоу "Маска" повернулась к судьям спиной. Отметим, что женщина вышла на сцену в костюме Баяна и в итоге была разоблачена.

В комментарии OBOZREVATEL Белоконь отметила, что потеряла координацию, так как ее костюм был тяжелым. Кроме того, выступать в нем (артистка пела композицию Аллы Пугачевой "Арлекино") было очень жарко.

"Это настолько тяжелый, ребята, труд – стоять в этом Баяне. Это можно чокнуться, вы не представляете. Жарко, душно, можно с ума сойти. А так, конечно, мне не привыкать, в моем возрасте я уже помоталась, посмотрела", – поделилась впечатлениями от участия в гипершоу "мама" Сердючки.

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Актриса также с юмором прокомментировала свой курьез на сцене проекта. "Координацию я потеряла уже давным-давно, лет 20 назад. А на сцене – ну вот положи вас в гроб и закрой крышкой. Вот такая у меня версия", – пошутила украинская знаменитость.

Белоконь сказала, что не думала о том, будет ли ее выступление намеком на дуэт с Веркой Сердючкой.

"Для меня это был как маленький эксперимент, чтобы потом Верке сказать, есть ли смысл. Мама сразу попробует, какое оно – кисленькое, вкусненькое – а потом ребенку даст совет", – отметила актриса.

Коротко о звезде:

Инна Белоконь – украинская актриса театра и кино, эстрадная артистка. Известная по роли "мамы" Сердючки Инны Адольфовны;

Родилась 27 марта 1968 года в Полтаве;

Инна состоит в браке с Олегом Белоконем и воспитывает дочь Яну.

Как писал OBOZREVATEL, в премьерном выпуске второго сезона шоу "Маска", который вышел на экраны 23 октября, зрителям показали 7 новых участников. Детальнее о том, как прошел эфир, читайте в нашем материале по ссылке.