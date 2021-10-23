Стало известно, кто скрывался в костюме Баяна на первом выпуске шоу 'Маска'. Фото

В субботу, 23 октября, на телеканале Украина показали премьерный выпуск 2 сезона гипершоу "Маска". После напряженного голосования оказалось, что шоу покинул самый традиционный украинский персонаж – Баян.

Под маской проигравшего участника скрывалась "мама" звездного члена жюри Верки Сердючки Инна Белоконь. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для своего единственного выступления артистка выбрала композицию Аллы Пугачевой – "Арлекино". Судьи высказались, что перед ними мог выступать Виктор Павлик или жена Павла Зиброва. Однако, после выполнения эксперты вспомнили, что во время видео с подсказками Баян назвал Андрея Данилко "Михалыч", а это могут позволить себе только самые близкие друзья шоумена.

Видео дня

Напомним, что музыкальное шоу "Маска" это мировой проект, где звездное жюри и зрители пытаются угадать, кто из известных личностей перед ними поет. Во втором сезоне в судейских креслах оказались Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Андрей Данилко и DZIDZIO.

На финальном голосовании Баян соревновался против жуткого Кажана, однако зрителям интереснее было узнать, кто скрывается за маской музыкального инструмента. Во время своей речи Инна призналась, что выступать в костюмах на сцене очень сложно.

OBOZREVATEL внимательно следил за событиями на проекте и освещал их в хронике. В премьерном выпуске второго сезона шоу "Маска" зрителям показали 7 новых участников.