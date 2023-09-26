QUEST PISTOLS, Джамала и новые имена эстрады: все победители независимой музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2023. Фото и видео

Во вторник, 26 сентября, в "Жовтневому палаці" в Киеве состоялась вторая церемония вручения независимой музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2023. Самым номинированным артистом стал Артем Пивоваров – он был представлен в шести номинациях, в том числе за самый активный фан-клуб. Однако важно то, что традиционно на премии для многих слушателей открылись новые имена современной отечественной музыки.

В главных номинациях премии были представлены новые лица в жанрах поп, рок, альтернатива и эстрада, а также опытные представители этой индустрии. Всего – 14 номинаций. OBOZREVATEL собрал в материале всех победителей.

"Лучший перепев на украинском" – QUEST PISTOLS. Группа, которая воссоединилась после более чем десятилетнего перерыва, чтобы помочь ВСУ, получила награду за украиноязычную версию своего хита "Ты так красива" – "Ти неймовірна".

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"Лучшие новые имена альтернативной музыки" – группа "ЦИФЕРБЛАТ". В 2023 году коллектив выпустил свой первый студийный альбом, насчитывающий 13 песен.

"Лучший автор видеоконтента" – Инди Хаит. Израильский режиссер родом из украинского городка Желтые Воды получил отличие за видеоклип "вотсап" для певицы Нади Дорофеевой.

"Лучшая менеджмент-коллаборация" – лейбл pomitni. В июне этого года лейбл Mozgi Entertainment был переименован в pomitni, как сообщила его гендиректор Ирина Горовая. Награду компания получила за работу с такими артистами как DOROFEEVA, Otoy, Dima Prokopov, NAZVA, Анна Тринчер и другие.

"Лучшее творческое сотрудничество" – SHUMEI x ZLATA OGNEVICH. Музыканты получили награду за общую композицию "Буревіями", которая стала настоящим хитом. На сцене церемонии награждения награду забрала соавтор песни Ребекка Микхаэли.

"Лучший автор" – Иван Клименко. Продюсер, который сейчас сидит в тренерском кресле "Голосу країни-13", получил отличие за написание песни "Люди". Ее исполняет женский дуэт KOLA & MamaRika.

"Лучшие новые имена эстрады" – SKYLERR. О певице, участвовавшей в "Х-Факторе", узнали во время полномасштабной войны благодаря дебютному хиту "Вечорниці".

"Музыкальная журналистика" – Макс Нагорняк. Обозреватель отечественных музыкальных новинок победил благодаря своему проекту Bezodnya Music.

"Лучшие новые имена поп-музыки" – YAKTAK. Ярослав Карпук (настоящее имя певца) выпустил уже не один хит, среди которых – общий трек из KOLA "Порічка".

"Музыкальное диджитал-наследие" – Джамала. Певица получала награду за фундаментальную музыкальную работу – крымскотатарский альбом "Qirim".

"Лучшие новые имена рок-музыки" – ХЕЙТСПИЧ. Это украинская рок-группа из Одессы. Проект состоит из двух музыкантов: вокалиста Дмитрия Однороженко и саундпродюсера Фимы.

"Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)" – киностудия Film.ua. Компания получила награду за премьеру мультфильма "Мавка.Лесная песня". Многие представители креативной индустрии были задействованы в создании (озвучивании) мультфильма. А саундтрек к картине, которую спели Артем Пивоваров и Кристина Соловий, перевели на многие языки мира.

"Лучший саунд" – Евгений Филатов. Композитор, продюсер и солист группы The Maneken получил награду за работу над синглом своей жены ONUKA – PEREMOHA.

"Самый активный фан-клуб" – фан-клуб Måneskin и фан-клуб Schmalgauzen. Сразу два фан-клуба в победителях. Среди фан-клубов иностранных артистов самым активным были поклонники итальянской группы Måneskin, а среди украинских – любители творчества группы Schmalgauzen.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская клипмейкер Таня Муиньо, часто работающая с мировыми звездами, одержала победу на престижной премии MTV Music Video Awards, куда была дважды номинирована в этом году. Ее отметили за работу с американской певицей Doja Cat.

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