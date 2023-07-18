Продюсеры 'Голосу країни' раскрыли имя четвертого тренера 13-го сезона: многие украинцы раскритиковали эту кандидатуру

Продюсеры популярного украинского проекта "Голос країни" назвали имя четвертого и последнего звездного тренера 13-го сезона. Судейское кресло займет певица Надя Дорофеева.

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Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram. Компанию Дорофеевой в новом сезоне составят фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко.

"В одно из красных кресел 13-го сезона сядет артистка, лидер главных музыкальных чартов, инфлюэнсерша, которая поддерживает и популяризирует украинскую музыку, культуру, язык, моду. Она – лицо новой эры украинской поп музыки и тренер-победитель "Голоса країни-11" – DOROFEEVA", – прокомментировали свое решение продюсеры вокального проекта.

Исполнительница также поделилась своей реакцией на предложение занять судейское кресло в 13-м сезоне: "Да! Я согласна стать тренером нового сезона "Голоса страны". Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду".

Стоит отметить, что не всем поклонникам проекта понравилось это решение. В комментариях многие фаны писали о том, что продюсеры обещали полностью обновленный тренерский состав, а Дорофеева уже занимала эту должность ранее. Впрочем, остальные остались довольны кандидатурой певицы.

"Обновленный состав? Где голосовать чтобы ее заменили?", "Ожидала Злату Огневич", "Полностью обновленный состав"? Пожалуй, мы по-разному понимаем эти слова… Вот зачем?", "Чтобы кто-то притягивал снова русскую музыку в ефиры… Как в прошлый раз… это разве обновленный состав?", "Половину боев команды ДоДо тупо вырезали из-за того, что они пели российских исполнителей… Ни на что не намекаю. Возможно, есть более достойные кандидаты?", – пишут интернет-пользователи.

Напомним, что съемки шоу пройдут в Польше, а первые эфиры украинские зрители увидят уже этой осенью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУАлександр Положинский на днях раскритиковал "Голос країни", обвинив его в популяризации российского контента. Представители 1+1 media отреагировали на слова артиста, заявив, что "говорить о преобладании российских хитов на шоу просто неуместно".

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