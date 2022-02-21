Притула рассказал о звонке солиста Kalush Orchestra сразу же после финала нацотбора. Видео

Популярный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула, не скрывая симпатии к хип-хоп-коллективу KALUSH Orchestra, признался, что в финале Национального отбора на Евровидение-2022 "кулаки держал" именно за рэперов. Кроме того, солист группы Олег Псюк после оглашения результатов позвонил знаменитости, чтобы попросить совета.

Об этом Притула, который с 2017-го до 2021-го являлся несменным ведущим нацотбора, сообщил своей коллеге Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" (1+1). Ведущий рассказал, что пожелал музыкантам успехов, однако как профильный эксперт ничего порекомендовать не смог.

"Олег звонил по телефону мне на следующий день после того, как все это произошло. Спрашивал, что делать в таких ситуациях. Но я, честно говоря, не настолько профильный эксперт, который может что-то советовать в вопросах коммуникации с "Суспільним Мовником", который сам устанавливает правила. Пожелал им удачи. Да, действительно, кулаки держал за Kalush. У меня очень глубокие сантименты к этим парням", – поделился Притула.

Видео дня

Стоит отметить, что за день до финала, телеведущий опубликовал на личной странице в Instagram дружеский снимок с музыкантами. Он пожелал претендентам на победу "порвать" конкурентов и зрителей, а те в свою очередь пообещали оправдать надежды.

Также шоумен не мог не прокомментировать скандалы и казусы, возникшие во время и после проведения шоу. По мнению артиста, это неотъемлемая часть каждого нацотбора.

"Скандалы – это неотделимая часть Национального отбора на Евровидение. И я не скажу, что за время моей работы ведущим на нацотборе их не было. Они тоже были. Правда, несколько иного формата. Креативная индустрия, шоу-бизнес, музыка, спорт, телевидение выполняют определенную такую терапевтическую функцию разгрузки мозга. Люди должны выпустить излишнюю энергию, накапливающуюся от внешней агрессии", – высказался Сергей.

Напомним, организационный комитет национального отбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали Alina Pash (Алину Паш) за фальшивую справку о пересечении украинской границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года. Перед этим стало известно, что певица самостоятельно сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе, поскольку не хочет быть частью "грязной истории".

Группа Kalush Orchestra с песней Stefania занимала второе место в национальном отборе с 14-ю баллами.

Коротко о знаменитостях:

Сергей Притула – 40-летний украинский телеведущий, актёр, стендап-комик, родом из Тернопольской области. Является автором и сопродюсером народного скетч-шоу "Файна Юкрайна". Был ведущим утреннего шоу "Подъем", "Украина слезам не верит", "Педан-Притула шоу", "Страсти по ревизору", "Кто сверху" и другие.

Kalush – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Она была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка. В 2021 году стало известно о запуске параллельного проекта – KALUSH Orchestra.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Kalush Orchestra призвали своих поклонников решать, ехать им на Евровидение в Турин (Италия) или нет. Фанаты певцов уже активно начали голосовать. Музыканты свое решение озвучили Сергею Притуле.