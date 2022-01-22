Организаторы Евровидения-2022 представили логотип конкурса: в сети раскритиковали. Фото

Организационный комитет "Евровидения" представил тематическое оформление песенного конкурса в 2022 году, который будут использовать в Турине. Пользователи сети не оценили старания и дизайн разработчиков и заявили, что айдентика "самая худшая за последние года".

Соответствующие фото разместили на официальной странице Евровидения в Instagram. "Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года", – говорится в описании к посту (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что слоган в этому году звучит так: "Звук красоты". Организаторы пообещали уже на следующей неделе рассказать, что он означает и другие подробности. Однако пользователи сети уже принялись оценивать тематическое оформление Евровидения-2022 и его слоган.

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Одни считают, что слоган и логотип красивые, а другие критикуют дизайн, указывая на то, что в прошлые года было намного лучше.

"Мне нравится", "На мгновение я подумал, что это случайный конкурс фанатов", "Даже я лучше редактирую", "Худший логотип 2010-2022 годов", "Я извиняюсь, что это?", "Старомодный", "Я смущен", "Лучше бы не видел логотипа, но слоган хорош", "Мне кажется дешево", "Выглядит не так хорошо, как предыдущие", "Изумительно", "Отлично", "Спасибо, Турин, нравится, что слоган о музыке", "Мне это не очень нравится, сделайте хотя бы сцену невероятной", – пишут люди.

Напомним, что предстоящий 66-й конкурс песни "Евровидение" состоится в Турине. Так случилось благодаря победе итальянской рок-группы Måneskin с песней "Zitti e buoni" в прошлом году в Роттердаме (Нидерланды).

В декабре 2021-го стартовала подача заявок на национальный отбор "Евровидения-2022" и в результате объявили его первых участников. Нацотбор пройдет 12 февраля в прямом эфире, когда зрители смогут наблюдать только за финалом.

Коротко о конкурсе:

Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который проходит каждый год, начиная с 1956 года. От каждой страны участвует по одному представителю. Мероприятие транслируют в прямом эфире.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Злата Огневич, шоумен Сергей Притула и несколько других звезд являются главными претендентами на роль ведущих Нацотбора на Евровидение. На слухи отреагировал комик.