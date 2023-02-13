"Ой у лузі червона калина" на иврите распространяется по сети: украинцы в восторге. Видео
В сети появился ролик, в котором известную украинскую песню – гимн сечевых стрельцов, а теперь и символ нынешней войны "Ой у лузі червона калина" поют на иврите. Публика в восторге от такого исполнения.
Ролик опубликован в TikTok. За два дня он стал вирусным (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам авторов, песня была переведена и записана еще в марте прошлого года четырьями певицами. Однако в сеть ролик попал только теперь.
На кадрах показаны украинский и израильский флаги.
Видео уже просмотрели порядка 25,5 тысяч раз. Оно собрала около пяти тысяч лайков и трех сотен комментариев, в которых публика не скрывает своего восхищения.
Украинцы благодарят исполнителей за то, что перевели и спели песню на таком сложном языке. Также люди благодарят израильтян за поддержку.
Народ Израиля в свою очередь пишет, что переживает за нашу страну.
"Шалом! Доброго вечера", "Слава Украине! Слава Израилю!", "Шедеврально", "Супер", "Красота", "Спасибо за поддержку", "Мы, израильтяне, очень переживаем за народ Украины и помогаем, как народ, как страна. Слава Украине", "Какое роскошное исполнение", – пишут в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский блогер из Львова, который называет себя в TikTok "Черный Бандера" спел культовую антивоенную песню Украины "Ой у лузі червона калина" и стал звездой сети. Ролик с его исполнением повстанческого гимна стал очень популярным в сети.
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