''Ой у лузі червона калина'' на иврите распространяется по сети: украинцы в восторге. Видео

В сети появился ролик, в котором известную украинскую песню – гимн сечевых стрельцов, а теперь и символ нынешней войны "Ой у лузі червона калина" поют на иврите. Публика в восторге от такого исполнения.

Видео дня

Ролик опубликован в TikTok. За два дня он стал вирусным (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам авторов, песня была переведена и записана еще в марте прошлого года четырьями певицами. Однако в сеть ролик попал только теперь.

На кадрах показаны украинский и израильский флаги.

Видео уже просмотрели порядка 25,5 тысяч раз. Оно собрала около пяти тысяч лайков и трех сотен комментариев, в которых публика не скрывает своего восхищения.

Украинцы благодарят исполнителей за то, что перевели и спели песню на таком сложном языке. Также люди благодарят израильтян за поддержку.

Народ Израиля в свою очередь пишет, что переживает за нашу страну.

"Шалом! Доброго вечера", "Слава Украине! Слава Израилю!", "Шедеврально", "Супер", "Красота", "Спасибо за поддержку", "Мы, израильтяне, очень переживаем за народ Украины и помогаем, как народ, как страна. Слава Украине", "Какое роскошное исполнение", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский блогер из Львова, который называет себя в TikTok "Черный Бандера" спел культовую антивоенную песню Украины "Ой у лузі червона калина" и стал звездой сети. Ролик с его исполнением повстанческого гимна стал очень популярным в сети.

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