Нацотбор на Евровидение-2022. Результаты голосования жюри удивили зал и участников

Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022" удивил выступлениями и комментариями членов жюри, но больше всего потрясли результаты голосования. Самый низкий балл от судей получил Cloudless, а высокий Alina Pash.

Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После выступления всех участников линии для голосования были открыты, чтобы украинцы и члены жюри сделали свой выбор. В результате баллы жюри выглядят так:

Видео дня

Cloudless - 1

Michael Soul - 2

Roxolana - 3

Barleben - 4

Our Atlantic - 5

Kalush Orchestra - 6

Wellboy - 7

Alina Pash - 8

Партнер PwC в Украине Елена Волкова вынесла конверт с результатами голосования зрителей. Баллы выглядят так:

Cloudless – 2

Michael Soul – 1

Our Atlantic – 3

Barleben – 4

Kalush Orchestra – 8

Roxolana – 5

Wellboy – 6

Alina Pash – 7

Суммировав все баллы на Евровидение-2022 в Турин едет Alina Pash. Она набрала 15 баллов.

Коротко о знаменитости:

Alina Pash – рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" представила на отборе мистическую песню под названием "Тіні забутих предків". Алина привыкла удивлять фанатов нестандартными мотивами в музыке с этно-нотками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на телеканале UA:Перший стартовал национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022". Как прошел эфир, читайте в нашем материале.