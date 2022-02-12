Нацотбор на Евровидение-2022. Результаты голосования жюри удивили зал и участников

Анна Яковлева
Шоу
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Нацотбор на Евровидение-2022. Результаты голосования жюри удивили зал и участников

Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022" удивил выступлениями и комментариями членов жюри, но больше всего потрясли результаты голосования. Самый низкий балл от судей получил Cloudless, а высокий Alina Pash.

Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После выступления всех участников линии для голосования были открыты, чтобы украинцы и члены жюри сделали свой выбор. В результате баллы жюри выглядят так:

Сцена нацотбора на ''Евровидение-2022''.
Видео дня

  • Cloudless - 1

  • Michael Soul - 2

  • Roxolana - 3

  • Barleben - 4

  • Our Atlantic - 5

  • Kalush Orchestra - 6

  • Wellboy - 7

  • Alina Pash - 8

Таблица с баллами от жюри.

Партнер PwC в Украине Елена Волкова вынесла конверт с результатами голосования зрителей. Баллы выглядят так:

  • Cloudless – 2

  • Michael Soul – 1

  • Our Atlantic – 3

  • Barleben – 4

  • Kalush Orchestra – 8

  • Roxolana – 5

  • Wellboy – 6

  • Alina Pash – 7

Суммировав все баллы на Евровидение-2022 в Турин едет Alina Pash. Она набрала 15 баллов.

Певица Алина Паш.

Коротко о знаменитости:

  • Alina Pash – рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" представила на отборе мистическую песню под названием "Тіні забутих предків". Алина привыкла удивлять фанатов нестандартными мотивами в музыке с этно-нотками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на телеканале UA:Перший стартовал национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022". Как прошел эфир, читайте в нашем материале.

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