Нацотбор на Евровидение-2022. Результаты голосования жюри удивили зал и участников
Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022" удивил выступлениями и комментариями членов жюри, но больше всего потрясли результаты голосования. Самый низкий балл от судей получил Cloudless, а высокий Alina Pash.
Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
После выступления всех участников линии для голосования были открыты, чтобы украинцы и члены жюри сделали свой выбор. В результате баллы жюри выглядят так:
Cloudless - 1
Michael Soul - 2
Roxolana - 3
Barleben - 4
Our Atlantic - 5
Kalush Orchestra - 6
Wellboy - 7
Alina Pash - 8
Партнер PwC в Украине Елена Волкова вынесла конверт с результатами голосования зрителей. Баллы выглядят так:
Cloudless – 2
Michael Soul – 1
Our Atlantic – 3
Barleben – 4
Kalush Orchestra – 8
Roxolana – 5
Wellboy – 6
Alina Pash – 7
Суммировав все баллы на Евровидение-2022 в Турин едет Alina Pash. Она набрала 15 баллов.
Коротко о знаменитости:
Alina Pash – рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" представила на отборе мистическую песню под названием "Тіні забутих предків". Алина привыкла удивлять фанатов нестандартными мотивами в музыке с этно-нотками.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на телеканале UA:Перший стартовал национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022". Как прошел эфир, читайте в нашем материале.