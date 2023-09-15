Настя Каменских издала украиноязычный миниальбом с любимыми хитами

Выступающая под псевдонимом NK украинская певица Настя Каменских 15 сентября выпустила миниальбом "Хиты UA", в который вошли украиноязычные версии ее хитов. Этому событию предшествовал выход первого сингла – песни Цемоянич, которая сразу же полюбилась слушателям.

В сборник вошли такие треки, как "Девушки рулят", "Красное вино", "Попа как у Ким".

"Проект NK всегда стремился к разнообразию и созданию музыки и контента на разных языках. В истории проекта всегда были песни, исполненные как украинским, испанским, так и английским языками", – рассказала певица.

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Она отметила, что в ее репертуаре всегда было много украиноязычных песен, но были иноязычные песни, которые полюбились слушателям и всегда ожидали.

"Конечно, я и сама испытала желание, чтобы они звучали на родном языке", – сказала Каменских.

Каменских, рассказала, что на своих концертах уже давно исполняет песни на украинском, а сегодня рада поделиться ими на всех площадках.