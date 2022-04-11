'Наша рідна Україна м*скаля прогнала': шоумен JULIK написал песню о победе в войне

Украинский шоумен JULIK записал новую песню, в которой предсказывает нашему государству победу в войне с Россией. Он взял идею из найденной им ранее записи бабушки из Западной Украины.

Новый трек певец выложил на YouTube. Там использованы фольклорные мотивы, свирель и цимбалы, которые ярко передают самобытность украинского народа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Эту песню, я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем, и для того, чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы – это народ, который знает, за что борется, а борьба с благими намерениями защитить себя – всегда имеет счастливый конец", – рассказал шоумен в комментарии к ролику.

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Ключевая фраза песни есть в этих строках: "На березі пташка заспівала – наша, рідна Україна москаля прогнала!". JULIK убежден, что победа Украины является безоговорочным фактом, который наступит очень быстро.

В клипе описана нынешняя ситуация в Украине, когда враг ступил на землю. Однако ВСУ и украинский народ мужественно показывают, на что способны и дают достойный отпор врагам.

Основной посыл песни и клипа – единство и целостность несокрушимого, украинского народа. "Зозуля" является песней победы, славы и гордости за Украину.

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинская народная группа "Лисапетный батальон" презентовала новую песню, посвященную войне в Украине. Коллектив высмеял "русских упырей", вторгшихся на украинскую территорию по приказу своего президента Владимира Путина.