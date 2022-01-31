На канале 'Украина' стартует грандиозное шоу 'Игры талантов'. Фото

Уже 26 февраля в эфире телеканала "Украина" стартует грандиозное шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату Game of Talents. Телезрители познакомятся с более чем сотней удивительных участников и попытаются угадать, какими оригинальными талантами они обладают.

В новом игровом шоу канала "Украина" за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен сразятся простые украинцы, помогать которым звезды шоу-бизнеса. Им нужно угадать скрытые таланты 11 человек, но сделать это будет непросто. Участники мастерски скроют свои уникальные способности, поэтому игрокам придется применить логику и интуицию, чтобы правильно распознать эти таланты.

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"Шоу "Игры талантов" станет одним из самых масштабных шоу современного телевидения. Для участия в нашем проекте мы искали уникальные таланты по всему миру. И если привезти их в Украину – это обычное рабочее дело, то довезти их реквизит, среди которого ножи, сабли, скорпионы – это стало настоящим вызовом для команды проекта", – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Ведущим нового шоу будет певец DZIDZIO.

"Когда я первый раз вышел на сцену, даже не знал, как себя вести. Я ведь никогда не был ведущим и, честно говоря, даже не мечтал! Поэтому я очень счастлив, что мне представился такой случай, – отмечает DZIDZIO. – "Игры талантов – просто невероятное шоу, я как маленький ребенок переживаю и болею за наших игроков. У каждого из них есть мечта, ради осуществления которой они и пришли к нам. Заранее я немного знаю, какими талантами владеют участники, поэтому стараюсь давать подсказки и помогать отгадывать ".

Над зрелищными номерами проекта работают сразу четыре режиссера – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик, которые готовят для зрителей яркие постановки. Для каждого из более 130 талантливых участников они создали удивительные номера, которые лучше раскроют их умения.

"Новое шоу покорит технологической сценой, которую не один месяц проектировали специалисты, а некоторые технические элементы специально привезли из-за границы. А вот что ждет зрителей на этой сцене – пока оставлю в секрете. Все можно будет увидеть своими глазами в скором времени. Скажу честно: некоторые номера – это самое настоящее колдовство, которое перенесет каждого в невероятный мир. Вам будет трудно поверить, что это происходит на самом деле", – интригует Мария Коростелева.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта.