Jerry Heil назвали 'рабовладелицей' из-за низкого дохода подопечных ее лейбла: Кажанна гневно отреагировала и разбила 'влажные мечты' хейтеров

В сети разгорелся скандал вокруг певицы Jerry Heil. Ее обвинили в низких доходах артистов ее лейбла Nova Music, в частности певицы Кажанны. Один из интернет-пользователей назвал Jerry Heil "рабовладательницей", заявив, что ее подопечные не могут заработать даже на базовые нужды.

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Кажанна, оказавшаяся в центре этого спора, решила не молчать. В видеообращении, которое опубликовала в InstaStories, она резко отреагировала на обвинения, назвав их бредом и необоснованными.

"Как хорошо, когда у тебя есть доильная корова Кажанна, из которой высасываешь все деньги, а она даже за квартиру не может заплатить. Рабовладелица", – прозвучали в соцсети Х обвинения в сторону Jerry Heil.

Тогда ее подопечная Кажанна не выдержала и вышла на связь, чтобы расставить все точки над "i".

"Один человек снял видос на YouTube с кричащими заголовками, мол, Кажанна на панщине, Кажанну эксплуатируют, Кажанна знаки подает... – пояснила певица. – Претенциозным тоном на вас вываливается информация, что певица, которую постит к себе Андрей Ярмак, певица, чьи песни залетают в тренды, жалуется, что не может заплатить за психолога. И ты сразу думаешь: "А ты точно разбираешься в роялти?" Друзья, возможно, это для вас какое-то открытие, но независимо на лейбле вы или на верблюде, если вы не топовый артист (топ-5) в Украине, вы не сможете жить со стримов".

Артистка объяснила, что в Украине гонорар за прослушивание песен на стриминг-платформах значительно меньше, чем за рубежом, поэтому высоких заработков не стоит ожидать. "Признав, что у меня нет денег на психолога, я имела целью одно – поддержать людей, которые тоже сейчас не имеют такой возможности. Психолог – это не дешевое удовольствие", – обосновала певица.

Позже она выразила свое возмущение о том, что в сети людей больше интересует кошелек Кожанны, чем ее творчество.

"Вот у человека куча времени, куча энергии, но вместо того, чтобы вложить это в создание своего какого-то авторского контента, который будет интересным, вдохновляющим, совершенно новым, или наоборот, что-то такое плохое, чтобы открывало глаза людей на какие-то проблемы, (она распространяет ложь. – Ред). Неужели не о чем поговорить, кроме ковыряния в моем кошельке? Еще тоже мне понравилось – не отметить: "Друзья, не слушайте музыку в Telegram, потому что наши артисты недозарабатывают! Друзья, перестаньте слушать враждебную музыку! Почему она у нас до сих пор в трендах?" Вместо этого, мы хотим запачкать чье-то имя какими-то выдумками, что кто-то у кого-то там на панщине", – разложила все точки над "і" Кажанна.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кажанна рассказывала, как ее уволили с работы в Одессе из-за украинского языка.

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