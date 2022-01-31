Дорофеева позвонила Дантесу, а Полякова – дочке: чем удивила тренеров шоу 'Голос країни' школьница

Во втором выпуске 12 сезона самого вокального шоу Украины "Голос країни" (1+1) в борьбе за 17-летнюю участницу Марию Сур из Запорожья звездные тренеры Оля Полякова и Надя Дорофеева использовали "запрещенные приемы". Знаменитые певицы позвонили своим близким людям, чтобы те помогли конкурсантке сделать выбор в их пользу.

Ольга сделала телефонный звонок своей дочери, которая, как и участница, учится в 11 классе, а также является ее тёзкой. Надежда же обратилась за помощью к супругу – музыканту и ведущему Владимиру Дантесу. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра эфира на телеканале 1+1.

17-летняя Маша из Запорожья в этом году заканчивает школу и уже имеет амбициозные планы касательно своего будущего на сцене. Ее мама работает мастером маникюра, а отец ездит на заработки в Израиль. Чтобы заявить о себе и своем таланте, юная вокалистка отправилась на популярный проект и надеялась понравиться хотя бы одному из членов жюри. В итоге школьница заставила повернуться сразу три тренерских кресла, исполнив композицию 2WEI – Survivor.

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Судьи начали бороться за будущую звезду, приводя все возможные аргументы, чтобы забрать к себе в команду. Первой позвонить своей дочери-подростку решилась Полякова. Артистка надеялась, что Маша уговорит сверстницу выбрать ее звездную маму в качестве наставницы на проекте.

"Доченька, расскажи участнице, какой я хороший преподаватель по вокалу, как я могу найти подход к каждому подопечному, как я умею защищать и бороться за своих", – обратилась главная блондинка отечественной эстрады к ребенку.

Использовать этот же метод борьбы захотела и Дорофеева – она набрала номер популярного среди молодых слушательниц Владимира Дантеса. Тот рассказал конкурсантке, какая его жена талантливая и красивая.

"Бонусом вы получите еще и меня. А я чудесный, добрый и умею развлекать", – рассмешил школьницу артист.

Алексей Потапенко, который также претендовал на голос Марии, увидев конкуренцию, пошутил: "Вы заставляете меня позвонить Тине Кароль".

Неизвестно, кто или что повлиял на выбор участницы, но она отправилась в команду к Надежде Дорофеевой.

Коротко о звездах:

Надя Дорофеева – 31-летняя украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA. Замужем за коллегой Владимиром Дантесом с 2015 года.

Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел второй выпуск 12 сезона "Голос країни". На слепых прослушиваниях тренеров покорили военный оркестр Минобороны, оперный певец с самым высоким мужским голосом и столичный рэпер.