Дети Харькова, которые прячутся от российских бомб в метро, спели гимн Украины. Трогательное видео

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан показал, как дети в метро Харькова поют гимн Украины. Накануне он с друзьями-поэтами и актерами устроили концерт жителям города, которые прячутся в метрополитене от обстрелов оккупантов.

Больше всего концерт понравился детям, которые вместе с исполнителями пели гимн. В своем Facebook Жадан поделился видео с концерта и отметил, что "таких искренних аплодисментов никогда не слышал" (чтобы просмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Дети из Харькова поют в метро Гимн Украины. Четыре недели войны. Сегодня с друзьями-поэтами и актерами устроили концерт для харьковчан, живущих в метрополитене. Таких искренних аплодисментов никогда не слышал, если честно", – рассказал он.

Видео дня

Писатель также отметил, что вечером, перед началом комендантского часа, харьковчане пытаются максимально использовать свое время – выгуливают животных, гуляют с детьми.

"На улицах неожиданно много котов. Тихого всем вечера, дорогие братья и сестры. Завтра проснемся еще на один день поближе к нашей победе", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жадан заявлял, что вторжение российской армии в наше государство – это "война на уничтожение украинцев", и мы не имеем права ее проиграть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!