Букмекеры обновили прогнозы касательно победителей Евровидения-2023: на каком месте Украина

До Евровидения-2023, которое в этом году состоится в Ливерпуле, осталось три месяца, а это значит, что букмекеры уже определяются со своими фаворитами. Так, британская букмекерская контора Smarkets опубликовала свои прогнозы касательно вероятных лидеров конкурса в этом году.

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Дуэт TVORСHI из Украины, по мнению аналитиков, может привести домой вторую победу подряд. Соответствующие данные были обнародованы на сайте Smarkets.

Так, на победу украинских музыкантов букмекеры ставят немаленький процент – 33,78. Напомним, что TVORСHI поедут в Британию с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Следом за Украиной в рейтинге разместилась Швеция с 11,90%, а за ней Норвегия (11,36%).

Также в пятерку лидеров вошли Финляндия и Великобритания с 10,20 и 4,55 процентами соответственно.

Стоит учитывать, что еще не все страны представили свои конкурсные песни, а поэтому рейтинг вероятных претендентов на победу может меняться.

Отметим, ранее стало известно, под каким лозунгом пройдет конкурс. Организаторы представили логотип, в котором обыграли цвета украинского флага.

Также в Ливерпуле уже состоялась жеребьевка, касавшаяся полуфиналов шоу. Организаторы определили, кто будет выступать 9 и 11 мая, а также объявили, когда смогут голосовать страны-основательницы и победитель прошлого года – Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания и Украина. Все подробности – в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения-2023 уже показали сцену грандиозного шоу с вращающимися мониторами, светодиодами и видеополом. Подробнее – в нашем материале.

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