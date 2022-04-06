68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом: у него родился сын. Фото

Российский рок-музыкант, лидер и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. У него с женой Эйнат Кляйн родился сын.

Как сообщается на Instagram-странице группы "Машина времени", мальчика назвали Эйтаном. Появился на свет Макаревич-младший 30 марта в Тель-Авиве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что малыш чувствует себя хорошо. Макаревич с женой хоть и устали, но довольны.

"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 07:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальны – 10 из 10, характер активный и любознательный, хороший аппетит, голос громкий, остальное будет понятно со временем", – говорится в сообщении.

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В группе призвали поклонников не путать имена жены Макаревича Эйната и сына Эйтана.

"Макаревич-младший – тезка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников "Машины Времени" желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой! " – говорится в сообщении.

Справка: Андрей Макаревич был женат четыре раза. Его первой женой стала студентка Елена Глазова, брак с которой продлился три года. Алла Голубкина была второй избранницей музыканта и подарила ему первенца, однако брак распался. С Натальей Голубь артист после свадьбы прожил семь лет. В декабре 2019 года стало известно, что Андрей Макаревич женился в четвертый раз на Эйнат Кляйн. Избранница певца – журналистка, фотограф и гид. Она на 30 лет младше мужа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич обратился к россиянам с риторическим вопросом, которым дал понять, что президент Владимир Путин им врет. В частности, он имел в виду войну РФ против Украины, названной "специальной операцией по защите Донбасса".