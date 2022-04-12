Шон Пенн заявил о готовности взять в руки оружие и воевать в Украине против России

Знаменитый голливудский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, поддерживающий Украину, заявил о готовности сопротивляться российской агрессии с оружием в руках. Сейчас он помогает беженцам, но рассматривает возможность вернуться в нашу страну.

"Единственная возможная причина, по которой я бы оставался в Украине дольше, это если бы я держал в руках винтовку", – цитирует его Hollywood Authentic.

В начале полномасштабного вторжения РФ Пенн снимал документальный фильм в Украине. Однако из-за угрозы безопасности актер был вынужден покинуть территорию страны.

"Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, могу ли что-либо предложить. Я не трачу время на сообщения президенту или его сотрудникам, пока они в осаде. Я бы, пожалуй, отправил одно сообщение через начальника штаба. "Вот то, что я хочу сделать, что, на мой взгляд, было бы ценным. Вы должны ответить мне: не приезжайте, либо приезжайте и делайте то, что планируете, либо же приезжайте, но вот где вы можете быть полезнее", – отметил он.

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Примечательно, что накануне Пенн обратился к мировым миллиардерам, чтобы те купили 12 самолетов для Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Шон Пенн прибыл в Киев для съемок документального фильма об Украине, однако в день вторжения оккупантов не покинул город, а отправился в Офис президента. Там голливудская звезда лично пообщался с Владимиром Зеленским и своими глазами увидел, как глава государства "объединил страну" в столь тяжелое время.