Певец Сергей Мироненко представил двухчасовую live-программу на культовой летней арене "Морвокзал". Послушать артиста с необычным тембром собрался полный зал. Уже спустя полчаса зрители начали танцевать под хиты "Одинокий гордый", "Мне все в ней нравится", "Любовь СК редкая", "Талая вода" и подпевать. В финале выступления прозвучала новинка "Волк-одиночка".

"Абсолютно все, что я делаю, связано с музыкой, и вообще, вся моя жизнь — это музыка. Это все для вас! Когда приходит такое количество зрителей, я просто кайфую. Надеюсь, мы с вами встретимся не только в Одессе", — поблагодарил публику и команду Мироненко.

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Его вдохновение на запоминающееся выступление объяснимо: Сергей готовит невероятную дуэтную премьеру, которая имеет все шансы стать главным романтическим хитом осени-2021. Релиз запланирован на сентябрь.