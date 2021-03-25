Щенок шарпея покорил огромными складками и стал звездой сети. Фото

Шестимесячный щенок породы шарпей по кличке Харви стал знаменитым в сети после того, как его хозяйка опубликовала забавные фото.

На снимках очень тяжело различить, где лежит питомец, а где находится скомканная простыня или полотенце, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Его хозяйка – 22-летняя Тереза ​​Молл Аргуимбау, живет со своими собаками на Менорке в Испании. По ее словам, Харви – самый "морщинистый" из всех ее питомцев, и эта особенность делает животное уникальным.

"Больше всего мне нравятся в Харви его морщины и гигантский двойной подбородок", – смеется Тереза.

Поначалу из-за слишком нависающей кожи собака даже не могла открывать глаза. Это привело к их инфицированию, и в течение двух месяцев щенок вообще ничего не видел.

Так, огромные складки не только придают щенку невероятное очарование, но и приводят к проблемам. За Харви нужен специальный уход и регулярное посещение ветеринара.

Отметим, что у Харви есть своя страница в Instagram, где его хозяйка публикует фото и видео со своим питомцем. Сейчас за ней следят более 3 тысяч человек.

Кроме Харви, в выводке было еще два щенка, Дона и Луи, которые сейчас живут в других семьях Instagram шарпея Харви

Из-за своей особенности щенок до пяти месяцев вообще ничего не видел Instagram шарпея Харви

Порой в складках одеяла "морщинистого" Харви тяжело найти Instagram шарпея Харви

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