Сбежавший в РФ актер-предатель Украины появился в новом сериале канала ICTV2 – СМИ

В апреле 2024 года на украинском телеканале ICTV2 состоялась премьера 8-серийного экшена "Двойные ставки". Как обратил внимание "Телеграф", в этом сериале одну из ролей сыграл актер из Мариуполя Дамир Сухов, который оказался коллаборантом.

""Двойные ставки" - это 8-серийная криминальная драма телеканала ICTV2, которая рассказывает о вернувшемся с фронта парне, который бросил вызов криминальным и коррупционным кругам столицы. Примечательно, что в 2023 году в России вышел сериал с идентичным сюжетом, который называется "Крайние меры".

Что касается Дамира Сухова, то выяснилось, это известный актер, который за свою карьеру сыграл десятки ролей в украинских и российских сериалах и фильмах. Также он играл в мариупольском театре, который разбомбила армия РФ во время полномасштабного вторжения", - пишет издание.

Дамир Сухов в своих интервью не раз говорил, что очень любит Мариуполь, даже собирался открыть в городе свою киношколу. Однако после начала войны Сухов предал Украину и сбежал в Россию. И уже там исполнил свою мечту - открыл киношколу в столице Мордовии Саранске.

"После побега в РФ Дамир Сухов стал рупором российской пропаганды. В своих интервью пропагандистким изданиям Сухов не раз откровенно врал о событиях в Мариуполе, деятельности Вооруженных сил Украины и украинских властях.

К слову, предатель Сухов успел выехать из Мариуполя за день до удара российских войск по драмтеатру, во время которого погибло много людей. А потом откровенно и цинично врал пропагандистским СМИ об этой трагедии", - пишет "Телеграф.

"Мне говорили, что колпак с крыши драмтеатра унесло в сторону, а значит, подорвали изнутри. С этой ведь историей связано много фейков. Украина говорила, что в театре погибло несколько сотен человек, но, когда я уезжал оттуда, там уже почти никого не было. Даже тот якобы трупный запах, что распространялся вокруг театра в последующие недели. Это ведь была рыба. Дело в том, что, когда мы там находились, нам привезли откуда-то очень много мороженой рыбы. Мы не знали, что с ней делать. Рыбу просто складировали, а ее было очень много. Естественно, что затем она просто гнила там, под завалами, а отсюда этот запах", - рассказывал Сухов в интервью российскому пропагандистскому изданию "Аргументы и факты" в августе 2022 года, цитирует "Телеграф".