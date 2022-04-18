Свиное рыло, водка и кондиционер на плечах. В сети показали настоящий вид русского солдата

Пользователи ArtStation, одного из крупнейших сайтов для профессиональных художников в сфере digital media, показали, как на самом деле выглядят русские солдаты, напавшие на Украину. Иллюстраторы изобразили представителя "второй армии мира" со свиным рылом и водкой в карманах, а руки у оккупанта заняты пакетами с награбленными вещами мирных украинцев.

На спине свинья в форме с буквой Z несет еще один "добытый в бою трофей" – кондиционер. Соответствующие картинки появились на платформе ArtStation.

Обмундирование захватчика изобразили весьма реалистично: правое плечо у него обмотано георгиевской ленточкой, а на каске виднеется слегка затертый триколор. В одной руке – оружие, в другой – целлофановый пакет из "Эпицентра".

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Особо иронично автор иллюстраций обыграл знаменитый девиз граждан РФ "Мы – русские! С нами Бог", повесив на солдата сразу четыре крестика.

На изображения обратил внимание и известный российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров. Он "поблагодарил" президента-диктатора Путина за то, что после полномасштабного военного вторжения в Украину и провала страны-агрессора российскую армию в мире представляют как свинью с водкой и украденным кондиционером за плечами.

"Именно так, благодаря Путину и его войне, мир видит русского солдата", – подписал картинку Невзоров.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети начали активно распространять изображение антихриста со старинной итальянской фрески XIV века, которая находится в бенедиктинском монастыре Помпоза. Такое внимание к произведению искусства появилось неспроста. Дело в том, что интернет-пользователи отметили невероятную схожесть рогатого существа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На кого еще похож диктатор – читайте в нашем материале.