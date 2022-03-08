'Русский мир, иди ты нах...' Украинцы придумали свою версию легендарной 'Смуглянки'

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Украинка Людмила Климова переделала текст легендарной "Смуглянки" на актуальный лад, высмеяв вторжение страны-оккупанта России в Украину. В новой песне автор обратила внимание на катастрофические потери российской армии и невиданную ранее поддержку украинцев со всего мира.

Свою переделанную версию Людмила Климова неоднократно выкладывала на личную страницу в Facebook, но социальная сеть блокирует ее. Стоит отметить, что, несмотря на проблемы с загрузкой авторской "Смуглянки", она получила большую огласку и похвалу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Интересно, что переделанная песня была написана на двух языках – на украинском и русском.

С полным текстом "Смуглянки" от Людмилы Климовой можно ознакомиться ниже

Видео дня

1 куплет

Рашен-дети на рассвете ворвались в мою страну

И тупые зомби эти, бомбу бросил не одну

Маху дали, ожидали, что по-братски встретим их

Встретили прекрасно – 10000 тысяч нет в живых

Припев

Бах, кудрявый, бородатый тоже

Вся планета держит наш сегодня флаг

За ракеты всех в пакеты. Русский мир – иди ты нах...

Был москалик, к нам пришел и нет его

Вас не звали. Все братишки для того

Чтобы вы лица все узнали,

Кто герой, а кто х*йло

2 куплет

У цім краю тих вбивають, хто прийшов до нас з мечем

Закопють, відспівають, буде гарний чорнозем.

Наллємо по самі вінця, затанцюєм свій гопак

Ми ж бо українці. Переможем! Тільки так!

Припев

Клен зелений, а під кленом москалі

Ваш скажений замість Леніна в кремлі

Ляже скоро. Геть, потворо, з Української землі

Застрелися, удавися, утопись.

І не злися. Краще в небо подивись

Там все бачать. Не пробачать.

Наші люди тепер скрізь

Отметим, что оригинальная "Смуглянка" – русская советская песня на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова написана в 1940 году и впервые исполнена в 1944 Хором Красной Армии в Концертном Холе Чайковского в Москве. Песня была создана как посвящение русскому военному деятелю и участнику советско-украинской войны и "красного террора" на территории Украины Григорию Котовскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы написали собственный военный хит, который посвятили турецкому беспилотнику "Байрактар". Песню уже крутят по многим телеканалам в перерыве между актуальными новостями.

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