Рождество в Карпатах: как украинские звезды будут праздновать на WINTER ROMANTIK FEST
Десятый год подряд в Карпатах в гостеприимном отеле Romantik Spa Hotel в курортном Яремче состоится Рождественский этнофестиваль WINTER ROMANTIK FEST. В этом году туда отправится целый десант звезд. Они, как и все предыдущие годы, будут петь колядки и готовить 12 постных блюд.
В частности, фестиваль посетят: певцы Олег Собчук, Виктор Павлик и Арсен Мирзоян, певицы Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская, актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк, телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.
Также на празднике приготовят кутью по старинным рецептам, а гости фестиваля смогут определить – какая кутья самая вкусная и выберут победителя.
Сюрприз для звезд и гостей
Основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон рассказал, что для всех звезд и гостей в этом году приготовили большой сюрприз.
"Мы открываем комфортный концертный холл на тысячу персон, где будут проходить все фестивальные события. Наконец-то сможем насладиться действием на сцене, хорошим звуком и песнями наших артистов в новом концертном зале", – поделился Гаврон.
Концертный холл ROMANTIK станет самой большой концертной и деловой площадкой в западном регионе Украины. На Рождество в новом месте пройдут первые концентры звезд – всего запланировано 9 музыкальных вечеров.
На фестивале традиционно выберут лучший образ, поэтому звезды уже готовятся и заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров.
Кстати, среди гостей одетых во наряды в национальном стиле будет разыгран ценный приз, а победителя выберут путем всеобщего голосования.
Интересные факты о фестивале
За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST, его участники:
Приготовили 800 литров кутьи и более 12000 вареников.
Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров.
В то же время спели духовный гимн Украины "Боже великий, единственный, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко.
Научились мастерить настоящую рождественскую звезду, а также прослушали и изучили более 100 колядок.
Карантинные ограничения
К сожалению, времена пандемии диктуют свои правила. Поэтому в этом году фестиваль будет проходить по обновленному формату – с рядом ограничений. А поселение в отеле проходит только при наличии сертификата о полной вакцинации или справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Однако соблюдению традиций это не помешает.