'Проклятие' Playboy: пять моделей, которые сводили с ума миллионы мужчин, но умерли жуткой смертью. Фото

Никто не застрахован от смерти — даже красавицы, улыбающиеся на страницах самого откровенного журнала Playboy. Кажется, будто их жизнь беззаботна и полна ярких эмоций, но это далеко не так.

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Модели Playboy погибали в автокатастрофах, из-за передозировки наркотиков, самоубийства, болезней и убийства. Obozrevatel расскажет о 5 моделях американского эротического журнала для мужчин, трагически погибших в молодом возрасте.

Джейн Мэнсфилд

Джейн Мэнсфилд была одной из самых ярких блондинок Голливуда и Бродвея. В свое время она была одной из первых моделей эротического журнала вместе с Мэрилин Монро и Бетти Пейдж. Неоднократно Джейн являлась обнаженной на страницах журнала. Мэнсфилд была известна тем, что любила "случайно" блеснуть грудью или бельем перед фотографами. Она была трижды замужем и родила пятерых детей. Жизнь модели трагически оборвалась в автокатастрофе, когда актрисе было всего 34 года.

Анна Николь Смит

Став моделью Playboy в 1992 году, Анна Николь Смит заняла почетное место в эксклюзивном женском обществе. Однако ее ранняя смерть в возрасте 39 лет сделала ее членом другого клуба – моделей эротического издания, не доживших до 50 лет.

Модель была замужем с нефтяным магнатом с немалым состоянием Говардом Маршаллом, который был в четыре раза старше ее и прикован к инвалидной коляске. Вскоре после брака в возрасте 89 лет ее муж скончался.

Сама же Анна дважды лечилась от депрессии. А в возрасте 39 лет скончалась, оставив после себя пятимесячную дочь. В ее гостиничном номере во время обыска были обнаружены два запрещенных наркотических препарата.

Дороти Стреттен

Самой громкой смертью модели Playboy до Анны Николь Смит стала трагическая гибель 20-летней Дороти Стреттен. Через несколько месяцев после того, как она стала девушкой Playboy в 1980 году, ее убил ревнивый мужчина. Основатель Playboy, Хью Хэфнер, высказался, что никогда не может преодолеть боль от потери Стреттен. Чтобы почтить ее память, был выпущен специальный номер журнала, а также снят фильм, рассказывающий о ее жизни.

Стефани Адамс

Стефани стала "Мисс ноябрь-1992" в журнале Playboy. Она была не просто красивой девочкой, а имела степень бакалавра в престижном университете и активно занималась бизнесом. В 2003 году Адамс объявила, что она лесбиянка, став первой моделью Playboy, объявившей об этом.

В 2009 году Стефани вышла замуж и бросила бизнес, а в 2011 году у нее родился сын Винсент. В 2018 году 18 мая она покончила с собой, выпрыгнув из окна. Но самое страшное — Адамс заставила сделать то же семилетнего сына.

Причиной был конфликт с бывшим мужем: Стефани несколько лет судилась за опеку над ребенком. Женщина не выдержала эмоционального напряжения: последней каплей стал отказ экс-супруга отпустить Винсента вместе с матерью в отпуск. Смерть Адамс была признана самоубийством, а ее сына – убийством.

Стар Стоув

У Эллен Луизы "Стар" Стоув была прекрасная жизнь. Она стала моделью эротического журнала в феврале 1977 года, посещала гламурные гулянья с Элтоном Джоном и, конечно, Хью Хефнером. Стоув встречалась с известным музыкантом Джином Симмонсом, затем вышла замуж за Питера Малиго, но вскоре рассталась с ним.

Однако впоследствии Стар занялась проституцией и подсела на наркотики. В марте 1997 года, когда Стар был 41 год, ее тело обнаружили наполовину обнаженным в кустах. Ее задушил, по предположениям полиции, серийный убийца, специализировавшийся на женщинах, работавших в сфере секс-услуг.

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