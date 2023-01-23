Звезда ''Квартала'' спародировал разборки Шойгу и Пригожина за Соледар. Видео

Актер юмористической студии "Квартал 95" Юрий Великий не обошел вниманием скандал между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны страны-террориста Сергеем Шойгу, которые грызутся между собой из-за "захвата" города Соледар. Украинец спародировал их диалог и показал, как два военных преступника пришли к согласию.

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За сутки его ролик на YouTube собрал полмиллиона просмотров. В пародии артист предстал в образе Шойгу, которому позвонил "повар" Путина (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

По сюжету, министр обороны несколько минут не может понять, кто ему звонит, то и дело коверкая имя собеседника, а тот упорно пытается ему представиться.

"Не тупи Кожугнидович, это руководитель ЧВК "Вагнера". Ты что, смеешься надо мной? Это "повар" Путина беспокоит", – слышно из телефона.

"Ну, во-первых, почему повар беспокоит Путина, а во-вторых, зачем мне эта информация?" – ответил ему недалекий "Шойгу".

Когда с представлением было закончено, между героями пародии завязались разборки из-за разрушенного ими же Соледара.

"Можешь делать вид, что не узнал, но ответь – ты какого рожна присвоил себе мою победу? Я Соледар первым взял. Еще две недели назад. Вы его у нас перевзяли. Чего же вы его не брали, когда там были ВСУ? Ты должен всем сказать, что это мои ребята взяли Соледар", – заявил "повар".

"Мы за последние 6 месяцев только то и делаем, что берем у ВСУ. Я всем и сказал, что это мои ребята взяли Соледар", – парировал "Шойгу".

Чтобы уладить спор, военные преступники решили – больше они не будут мешать друг другу. ЧВК "Вагнера" самостоятельно "захватят" Бахмут, Польшу и планету Земля, а военнослужащие – Киев, всю Европу и Луну. Со звездной системой Альфа Центавра договориться не удалось, поэтому ее россияне решили захватывать общими усилиями.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий посмеялся над Александром Лукашенко, который опозорился сравнением военных аптечек НАТО и Беларуси. Украинец в новой пародии показал, что собрал для своих военных диктатор.

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