Женщина случайно сняла на видео, как кто-то пытался пробраться в ее квартиру

TikTok-блогер случайно сняла на камеру момент, когда вор пытался проникнуть в ее жилье. Незнакомец подбирал комбинацию цифр на кодовом замке, и эти звуки попали на видео.

Соответствующая запись была опубликована женщиной в ее TikTok-аккаунте 0804hae. Пост стал вирусным и собрал уже более 3,1 млн просмотров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по хэштегах, которые блогер оставила под видео, инцидент произошел в Южной Корее. Где именно – не уточняется.

Видео дня

Героиню ролика зовут Алена. Всего ее запись длится 11 секунд, и на ней слышно звуки случайных кнопок, нажимаемых на клавиатуре замка к входной двери, и звук отклоняемого неправильного кода.

В это время пользовательница TikTok сидела на кровати. Лицо владелицы квартиры полностью в кадр не попадает, однако она показала зрителям свои испуганные глаза.

"Могут ли женщины жить покойно, черт возьми?!" – возмутилась блогер.

На записи видно, что за окном светло – то есть инцидент случился посреди дня. Возможно, вор надеялся, что в эту пору все жильцы ушли по делам.

Комментаторы отметили, что женщине очень повезло. Все согласились с тем, что ситуация выглядела пугающе.

Как писал OBOZREVATEL, недавно учительница из США Сара Боле сняла на камеру встречу ее маленькой собачки с горным львом. Домашний питомец удивил реакцией на опасного хищника, а видео американки стало вирусным в сети.