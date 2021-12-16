Крохотная собачка удивила реакцией на встречу с горным львом. Вирусное видео

Учительница из США Сара Боле сняла на видео встречу ее маленькой собачки с горным львом. Домашний питомец спокойно сидел на пороге дома и даже вилял хвостиком, пока дикое животное стучало лапой по стеклянной двери.

Инцидент произошел в начале декабря на окраине города Гранд-Лейк (штат Колорадо). Соответствующий ролик, который американка опубликовала в своем аккаунте в Facebook, стал вирусным. Многих пользователей восхитило, как храбро повело себя крошечное животное (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Сара рассказала, что увидела льва в своем внутреннем дворике, когда вечером пришла с работы домой.

Видео дня

Женщина пыталась подозвать Дэша (кличка собаки), чтобы питомец отошел подальше. Тот лишь раз оглянулся на свою хозяйку и продолжал внимательно наблюдать за огромным львом.

Несколько секунд хищник не двигался, а потом медленно подошел к двери. Животное попыталось обнюхать домашнего любимца Сары через стекло, а потом – коснуться лапой. Вероятно, лев сперва не понимал, что между ним и собачкой есть прозрачная преграда.

Дэш, судя по видео, совсем не испугался. Он сидел очень близко к двери и время от времени вилял хвостом.

Сара попросила прощения у подписчиков за свою лексику и дрожащий голос. Она призналась, что "едва не нагадила в штаны".

В итоге лев прекратил попытки пробраться к собачке поближе. Он убежал в сторону леса, расположенного на горе. Только когда хищник удалился, маленький Дэш встал с места и начал лаять.

Видео инцидента:

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