Женщина сделала тату с камнями, но люди увидели в ней фекалии. Фото неудачной татуировки

В сети стала вирусной фотография татуировки в виде груды камней. Такую у себя на ноге набила жительница Англии. Необычный перманентный рисунок насмешил пользователей, поскольку напомнил им фекалии.

Девушка опубликовала снимок своего тату, которое она сделала на ноге, на странице в Facebook, однако не ожидала такой реакции от подписчиков, сообщает издание DailyStar. Люди начали смеяться с изображения, а некоторые даже сравнили его с секс-игрушкой.

По задумке, татуировка должна была выглядеть как искусственная пирамида из камней, например, как в Стоунхендже. Такие символы в далеком прошлом сигнализировали паломникам, идут ли они правильным путем. Глубокого смысла и символизма Интернет-пользователи не разглядели, а вот кучу фекалий вполне увидели.

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"Может ли кто-нибудь сказать тому, кто произвел эту кучу фекалий, что он должен есть больше клетчатки?", "Моя собака однажды так накакала!", "Надеюсь, вы больше не обратитесь к этому тату-мастеру", "Это напоминает мне одну странную секс-игрушку" – писали под снимком комментаторы.

Англичанка, которой ходить с довольно спорным изображением на ноге всю жизнь, призналась, что изначально не видела в своем тату никаких намеков на кал, однако после насмешек в сети чувствует себя подавленной и не знает, что делать с рисунком.

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