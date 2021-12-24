Женщина обнаружила куриную голову в коробке крылышек KFC. Фото

В английском городке Твикенхэм женщина по имени Габриэль заказала порцию жареного мяса в заведении быстрого питания KFC, однако не смогла закончить трапезу. В своем блюде британка нашла куриную голову во фритюре.

Противным инцидентом поделился Instagram-профиль с плохими отзывами, добавив фото неожиданной находки. В комментариях фоловеры выразили недоумение, а некоторые даже начали шутить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Посетительница оставила гневный отклик на сайте сети ресторанов KFC, где описала ситуацию и призвала людей быть внимательнее.

"Я обнаружила жареную куриную голову в своей порции острых крыльев. Я отказался от остальной еды, фу", – говорится в заявлении.

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На прикрепленном кадре видно, что женщине подали отрубленную куриную голову, которую, вероятно, случайно пожарили с другим мясом.

Подписчики блога разделились на сочувствующих Габриэль и тех, кто советует не поднимать вокруг этого шумихи. "Это очень травматический опыт", "Ужас! Ты нашла кусок мертвого животного в порции с другими кусками мертвого животного", "Жареная куриная голова – все же жареная курица, поэтому", – написали они.

Авторы поста советуют не смотреть фотографию тем людям, у которых слабые нервы, а также тем, кто ест в момент просмотра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другой британке, пострадавшей в KFC. Девушке пришлось сделать пять операций и вставить 12 винтов в челюсть.