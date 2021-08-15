В Британии девушка вывихнула челюсть, пытаясь съесть бургер KFC. Фото

34-летней Холли Стревенс из Портсмута, Британия, сделали пять операций и вставили 12 винтов в челюсть, которую она вывихнула семь лет назад, пытаясь съесть бургер из сети ресторанов KFC.

С того рокового момента ее жизнь радикально изменилась: она потеряла работу, независимость и регулярно страдает от болей и неэпилептических приступов, пишет Daily Mail. Диагноз Холли – синдром височно-нижнечелюстного сустава. Этоболезнь мышц и нервов челюсти, вызванная травмой или воспалением соединения между челюстной костью и черепом.

"Я сидела дома, ела KFC и смотрела телевизор. Неожиданно раздался громкий хлопок. Это был сустав в левой челюсти. Это выглядело нормально, но я не могла открыть и закрыть рот", – рассказала девушка.

Видео дня

С тех пор она перенесла пять операций, ей вставили 12 винтов и в результате провели замену больного сустава на пластиковый диск.

У Стревенс остался шрам от уха до уровня бровей. Ее рот открывается лишь на 13 мм, тогда как у здоровых людей – на 35. Она не в состоянии есть яблоки и прочую твердую пищу.

Более того, из-за неэпилептических приступов Холли потеряла работу администратора в офисе. Она жалеет, что купила тот роковой бургер.

"Меня считают инвалидом, я полностью потеряла независимость. Мое психическое здоровье ухудшилось. Боюсь, что у меня может случиться припадок, когда я останусь одна", – говорит Стревенс.

На данный момент она планирует заменить правую часть челюсти, чтобы вылечиться от хронических болей, которые приводят к неэпилептическим припадкам. Холли просит фастфуд-заведения пересмотреть размеры бургеров, чтобы впоследствии не пострадал еще кто-нибудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, подросток из Британии потерял зрение и почти полностью – слух, питаясь одним фастфудом. По словам парня, овощи и фрукты ему не по вкусу.