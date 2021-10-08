На Аляске выбрали самого толстого медведя, который ловит рыбу лежа. Фото

В национальном заповеднике Катмай, который расположен на Аляске, определили самого толстого медведя. Конкурс проводится ежегодно, а победителя отбирают пользователи сети, голосуя онлайн.

Выбрать своего любимца можно было с 29 сентября по 5 октября. В этом году победил бурый медведь Отис, вес которого превышает 480 кг, сообщает официальный сайт парка.

51 тысяча человек из разных уголков мира отдала свою симпатию 25-летнему животному. Их поразило то, что еще в июле у Отиса торчали ребра, а сейчас он весит как 1/3 легкового автомобиля.

Видео дня

Смотрители в заповеднике считают, что это из-за необычного способа рыбалки, который придумал для себя медведь. Здоровяк неподвижно ждет рыбу в воде, пока его братья прыгают и плавают за добычей, теряя калории.

"Мне нравится описывать Отиса как мастера энергетической экономики. Он использует свое терпение и опыт, чтобы получить огромную прибыль в виде калорий, затрачивая при этом минимум энергии", – описал Отиса работник парка.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что черный медведь пробрался в машину, а бесстрашный мужчина заставил его освободить водительское место. Он открыл дверцу автомобиля, а его друг начал кричать на хищника.