Влюбленные собаки стали звездами TikTok. Видео

В сети появился ролик о том, как две собаки породы ретривер встретились взглядами и влюбились друг в друга. Вскоре их познакомили хозяева.

Соответствующие кадры появились в социальной сети TikTok. Ролик сопроводили песнями Sam Smith и Taylor Swift (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На первом ролике показано, как одна из собак увидела другую с балкона квартиры и постоянно смотрела на нее.

Видео дня

"Я думаю, мой золотистый ретривер переживает роман Ромео и Джульетты", – подписали видео владелец одного из питомцев.

В описании публикации автор поинтересовался у подписчиков, должны ли собаки встретиться. Первый ролик собрал почти 2 млн лайков и более 5,5 тысячи комментариев.

Второе видео, которое опубликовали позже – набрал 243 тысячи лайков и более 2 тысяч комментариев. На нем видно, как владелец собаки ведет знакомить ее с другой, и они начинают играться.

"Вторая часть истории любви моего золотистого ретривера! Спасибо за то, что позволили нам навестить Бруно", – написали в публикации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американка попала в конфузную ситуацию, решив, что ее домашний питомец – вегетарианец. Девушка публично проверила "решение" собаки и заставляла его съесть салат вместо мяса.