Король Чарльз III несколько раз оконфузился на публике, вызвав насмешки подданных. Фото

Король Чарльз III попал в неловкое положение во время визита в восточную часть Лондона вместе с женой Камиллой. Королевская семья сначала посетила местную коммуну выходцев из Бангладеша, которые стали гражданами Британии, а далее заглянули в мечеть. Перед святилищем они сняли обувь, ведь это является строгим правилом, и оказалось, что монарх не до конца продумал свой образ.

Видео дня

Король, который до этого выглядел очень элегантным в длинном черном пальто, классических брюках, светлой рубашке и галстуке, насмешил присутствующих огромной дыркой на носке, передает издание ET online. Но на этом конфузы не закончились, и Чарльза ждала еще одна неудача (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После мечети члены королевской семьи отправились в Университет Восточного Лондона, отмечавший юбилей. Один из студентов рискнул задать вопрос, не хочет ли тот вернуть Гарри. Вероятно, что Чарльз не расслышал вопрос или был отвлечен чем-то другим, потому он переспросил: "Кого?".

Данным вопросом Сын королевы Елизаветы II рассмешил присутствующих. Через мгновенье он все-таки понял, о чем его спросили, рассмеялся, но так и не ответил любопытному парню. По всей видимости аудитория поняла, что король не собирается этого делать.

К слову, король Великобритании известен своей бережливостью. Не секрет, что он любит надевать костюмы, которые носил много лет назад. В некоторых из них он появлялся на публике всего раз, а потом на несколько лет забывал о нарядах. Стоит отметить, Камилла на мероприятие пришла в удлиненном белом пальто, в котором ее видели на рождественском концерте принцессы Уэльской.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что сестра Меган Маркл подала на герцогиню в суд и требует от нее 75 тысяч долларов. В конфликте замешано скандальное интервью американки и принца Опре Уинфри в 2021 году, а также книга "Найти свободу: Гарри и Меган в создании современной королевской семьи". Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!