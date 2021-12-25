Видео с ребенком, впервые пробующим Coca Cola, стало вирусным

В сети завирусилось видео, на котором маленькая девочка впервые пробует газированный напиток Coca Cola. Больше всего зрителей рассмешила реакция малыша.

Семья с маленьким ребенком посетили одно из заведений сети ресторанов быстрого питания McDonalds. Там родители приобрели для дочери первую в жизни порцию вредного напитка и сняли на видео ее эмоции. Позже видео выложили в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Неоднозначная реакция крохи очень развеселила сеть, ведь поначалу создалось впечатление, что Coca Cola ей не понравилась. Выпив воды через соломинку, она резко поморщилась и закинула голову назад.

Видео дня

Несколько секунд выражения на ее лице менялись, пока девочка не распробовала напиток лучше. Потом она посмотрела на родителей и усмехнулась, сделав еще один глоток.

За несколько дней видео набрало более полумиллиона просмотров, 15 тысяч лайков и почти 2 тысячи распространений. Подписчики выразили свой восторг забавным эмоциям девочки.

"Моя сестра отреагировала почти так же", "Я, когда попробовала диетическую кругу", "Так выглядел я, когда впервые попробовал виски", – написали они.

Однако не всем пользователям понравился такой опыт родителей над ребенком. Многие остались озадаченными и недовольными тем, что взрослые люди позволяют своей дочери пить воду с высоким содержанием сахара.

"Грустно на это смотреть, такой удар по зубам", "Родители не должны позволять детям пить Coca Cola", "Нам в детстве запрещали пить содовую", – говорится в комментариях.

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