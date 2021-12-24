Как порезать помидор батончиком KitKat. Вирусное видео захватило сеть

В сети завирусилось видео с помидором и шоколадным батончиком KitKat, которое озадачило пользователей. На ролике автор блога с экспериментами сначала заточил сладость, а затем разрезал овощ.

Забавными кадрами мужчина поделился с подписчиками на странице в Instagram, на которую подписано 370 тысяч фолловеров. Отметим, что это не первое видео, где блогер режет продукты питания неожиданными предметами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале ролика автор показывает зрителям плитку молочного шоколада с вафлями, которым проводит по твердой поверхности специального камня, который используется для точения ножей.

Видео дня

После этого в кадре появляется небольшой помидор, который блогер успешно разрезает на две части с помощью KitKat. В конце он показывает приподнятый большой палец, что означает успешный результат эксперимента.

Ролик набрал почти 2 млн просмотров в сутки и 20 тысяч лайков. Подписчики выразили свой восторг в комментариях: "Очень круто", "Как это", "Мой день становится лучше, когда я вижу твое видео", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Whathowhy (@whathowhystudio)

Отметим, что блог Whathowhystudio специализируется на удивительных лайфхаках и странных экспериментах. Например, подобный трюк с помидором проводили еще с помощью вилки и CD карты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Whathowhy (@whathowhystudio)

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