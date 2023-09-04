Великий в образе Гиркина потроллил 'трепла' Путина и взорвал сеть: звезду 'Квартала 95' назвали гением

На днях экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин, известный также под псевдонимом Стрелков, решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Сейчас он находится в СИЗО из-за критики Кремля и непосредственно его вождя. Международный террорист даже озвучил несколько своих "преимуществ" перед нынешним главой страны-оккупанта Владимиром Путиным. Это стало кладезем для шуток для украинского комика, актера студии "Квартал 95" Юрия Великого.

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Юморист пофантазировал, как "Гиркин" из СИЗО доказывал бы россиянам, что он ничуть не хуже и даже лучше действующего президента. Уморительный ролик, который уже успел собрать тысячи восхищенных отзывов, Великий обнародовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Недавно в Интернете появилась лживая информация о том, что, мол, я иду в президенты. Хочу ее опровергнуть. Никакая она не лживая. Я действительно иду в президенты Российской Федерации, ну или того, что от нее останется. Кто-то скажет, что мне нех*рен делать. Так и есть, мне тут реально нех*рен делать. А почему собственно нет? Чем я хуже Путина? Сидеть подальше от людей, не понимая, что там происходит снаружи, я могу. Второй месяц уже это практикую. Выгляжу я как и он... паршиво. Здоровье у меня, как и у него, ни к черту. Замашки у нас с ним одинаковые – имперские. В случае чего, я готов померяться с ним, так сказать, имперцами. Хотя такую маленькую линейку еще надо поискать", – начал Великий в образе известного оккупанта-заключенного.

Далее "Гиркин" подчеркнул, что Гаага интересуется им не меньше, чем Путиным, а следовательно "не ездить по всему миру" он сможет также, как нынешний вождь.

"Чем мы еще похожи? Путин обещал взять Киев за 3 дня. Я обещаю взять Вашингтон за три месяца. Как видите, я такое же трепло, как и он, но в отличии от него ставлю более реалистичные сроки. Идем дальше. Целоваться в засос с Лукашенко – я лично против, но если родина скажет: "надо", то я готов. Но при условии, что он сбреет усы... Я считаю, что усатый диктатор должен быть в мире один, и уж точно не картофельный", – пошел далее по списку комик в образе террориста.

Затем "Гиркин" приступил к перечислению качеств, которыми он лучше Путина. Так, он подчеркнул, что государству не придется тратить деньги на содержание его двойников, поскольку им может стать любой забулдыга с улицы, которому приклеят усы. Не нужен "Гиркину" и ботокс, ведь получить опухшее лицо он может после полуторалитровой бутылочки пива.

Знает он и как закончить войну в Украине: "В отличии от Путина, я четко знаю, как за три дня завершить эту спецоперацию. Нужно просто гордо сказать, что мы завершили и за три дня быстро здрыснуть из Украины. И демонстративно громко хлопнуть дверью, пока украинцы сами нею не хлопнули".

"Гиркин" уверен, что за него отдадут голоса большинство россиян, однако еще больше он уверен в том, что эти голоса не учтут, поскольку в России "голосуй не голосуй, все равно получишь... Владимира Владимировича".

Комментаторы усыпали пародию восхищенными отзывами. Зрители назвали Великого гением и поблагодарили его за умение поднять настроение даже в такое непростое время.

"Это великолепно, как всегда, смешно, остроумно! Уважаемый Юрий и вся творческая команда, творите и дальше!", "Главное требование к кандидату в президенты теперь – быть в мировом розыске", "Как вы это придумываете? Гениально!", "Игорь Кандидатович Путинкритикин, Вы суть передали в самую точку!" – оставляют интернет-пользователи под видео.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Великий "порвал" сеть шутливым видео о смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Артист в образе диктатора Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко насмешил зрителей.

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