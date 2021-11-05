В США медведь залез в дом, чтобы полакомиться крылышками из KFC. Фото

Американец по имени Джон Холден из Сьерра-Мадре в Калифорнии обнаружил медведя в своем доме. Животное пробралось на кухню, чтобы полакомится остатками крылышек из KFC.

Придя домой, мужчина обнаружил взломанную входную дверь, прежде чем заметил дикого зверя на своем кухонном столе, пишет Mirror. По его словам, медведя заманил в дом запах фаст-фуда (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джон отметил, что уже встречался с диким зверем, когда тот был на воле, однако увиделся с ним в своем доме впервые.

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"Это было что-то, и он натворили здесь беспорядок", – рассказал Джон.

Вскоре он отправился пообедать, пока животное также лакомилось его едой, а когда вернулся, медведь все еще гулял по его саду. Чтобы выгнать зверя, ему пришлось устроить громкий шум.

К слову, ранее OBOZREVATEL писал о том, том, что семейство Редди из Канады обнаружили черного медведя в своем доме. Зверь полакомился хлопьями с молоком, которые остались в комнате.

Пока дикое животное "прогуливалось" по дому, глава семейства понял, что медведь проник в дом через гараж, а потом сломал оконную сетку.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в национальном заповеднике Катмай (Аляска), определили самого толстого медведя. Конкурс проводится ежегодно, а победителя отбирают пользователи сети, голосуя онлайн.