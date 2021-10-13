В Канаде медведь забрался в дом, чтобы поесть хлопьев. Фото

Семья Редди из города Форт-Мак-Мюррей в Канаде обнаружила черного медведя в своем доме. Он пробрался через гараж и сломал оконную сетку, после чего влез в одну из комнат и остановился у стола.

Дикий зверь решил полакомиться хлопьями с молоком, которые остались в комнате, пишет Daily Star. Глава семейства Шон Редди отмечает, что услышал царапанье из спальни и другие разные звуки, когда заходил в дом (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Я слышал, как он фыркает, а у моего сына на компьютерном столе остались хлопья в миски. Мой младший сын вышел из дома, и спросил: "Что вы делаете? Слышно царапанье". Я переспросил у него, что он имеет в виду, и тут же выбегает старший сын и кричит, что там бродит медведь", – сказал Редди.

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По его словам, войдя в дом, они услышали, что упала миска и разбилась. Пока дикое животное "прогуливалось" по дому, Редди понял, каким образом медведь залез в дом.

"Он сначала забрался в открытый гараж. Но я решил, пока он кушал, закрыть двери, чтобы он вышел через окно. Однако, оказалось, что оно было закрыто. Мы решили попытаться забаррикадироваться в коридоре, открыть дверь и позволить медведю уйти обратно тем же путем", – рассказывает Шон.

Медведь все-таки пошел тем же путем, что и пришел и в конце концов покинул дом. Некоторое время он бродил по окрестности и даже зашел в гараж матери Шона, но вскоре покинул территорию.

Отмечается, что этот район является излюбленным местом медведей. Сотрудники местного зоопарка установили на дороге ловушку на случай, если он вернется. По словам сотрудников учреждения, такая ситуация не редкость в этом районе.

Как отметила Ина Люсила, в это время года медведи могут бродить по населенным пунктам, чтобы съесть как можно больше калорий для выживания зимой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в национальном заповеднике Катмай, который расположен на Аляске, определили самого толстого медведя. Конкурс проводится ежегодно, а победителя отбирают пользователи сети, голосуя онлайн.