Украинский актер 'похоронил' Путина и показал кадры легендарного 'Лебединого озера'. Видео

Популярный украинский актер Андрей Фединчик, помимо того, что защищает родную землю с оружием в руках, еще и подымает дух соотечественников своим чувством юмора. В сети артист обнародовал шуточный "выпуск новостей на российском телеканале", в котором якобы сообщили о гибели президента-диктатора Владимира Путина.

Юмористический ролик Фединчик разместил на личной Instagram-странице. Интернет-пользователи выразили надежду, что шуточное видео окажется пророческим.

Актер, преобразившись в роль телеведущего-пропагандиста, по сюжету получает по наушнику от продюсеров экстренную информацию. Однако о "смерти" Владимира Владимировича в эфире сказать боится, поэтому новости прерываются на кадры легендарного черно-белого балета "Лебединое озеро".

Видео дня

Дело в том, что именно этот балет показывали по телевизору в советское время в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, а также во время августовского путча 1991 года. Таким образом власти хотели отвлечь граждан и оградить их от информации, чтобы предотвратить массовые волнения.

В сети оценили юмористический ролик Фединчика. Комментаторы писали под публикацией, что надеется на скорейшее воплощение шутки в реальность.

"Ждем с нетерпением", "Дай Бог скорее это услышать", "Все ждем балет", – писали подписчики.

Коллега актера, а по совместительству его супруга Наталья Денисенко также добавила: "Пророческое видео".

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, сейчас защищающий Украину в рядах воинов, рассмешил сеть забавной выходкой. Украинец сделал фотографию, на которой якобы мочится на президента-диктатора РФ Владимира Путина.