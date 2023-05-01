'Спасибо Си Цзиньпину за нож в спину': как Соловьев истерил из-за телефонного разговора украинского и китайского лидеров. Пародия

Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина стали неприятной неожиданностью для россиян, надеявшихся получить союзника в лице китайского лидера. По этому поводу украинский юморист Юрий Великий снял шутливую пародию на российского пропагандиста Владимира Соловьева, который в эфире истерил из-за разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Видео дня

За сутки его ролик собрал 300 тыс. просмотров. С видео можно ознакомиться на YouTube-канале звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пародия Великого началась с "прозрачных" намеков "Соловьева" на то, что ему не понравилась новость о телефонном разговоре двух лидеров.

"Это как называется? Спасибо Си Цзиньпину за нож в спину? Так, что ли? Если на то пошло, то это было не в спину и не нож. Это был удар ниже пояса. Да и ударом это не назовешь. Скорее подлое китайское проникновение, пока мы всей страной доверчиво вставали с колен", – посетовал герой пародии.

По словам "пропагандиста", звонок главы Китая стал "плевком в морду" россиянам, которым и так "не привыкать".

"Мы же к тебе со всей душой. Хочешь, чтобы оружие у тебя попросили? Пожалуйста, просим. Чтобы обращались к тебе за помощью? Без проблем. Помоги нам, наш господин. Каких тебе еще унижений от нас не хватило?" – прокричал "Соловьев".

Юморист также высмеял заявления России о "дружбе" с Китаем, которой в РФ после разговора Зеленского и Си Цзиньпина больше не смогут хвастаться.

"Как нужно не уважать свои уши, чтобы целый час выслушивать его правду о нашей великой лжи. По этому поводу я хочу задать тебе один вопрос: где были вы, когда 8 лет Курили бамбук? Правильно же? Курили наши, бамбук китайский", – пошутил Великий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что комик записал смешную пародию на позорное интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Посмотреть ее можно в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!