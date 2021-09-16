Самый маленький бодибилдер и такса с наибольшими ушами: кто вошел в новую книгу рекордов Гиннеса

Мир увидел издание книги рекордов Гиннеса 2022, в которое вошли новые необычные достижения. На этот раз нам рассказали о волосах-скакалке, самом маленьком бодибилдере и многом другом.

Книгу можно приобрести онлайн за 740 гривен, пишет Daily Star. Она будет включать в себя категории: молодые и успешные, спортивные герои и иконы поп-культуры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Летиция Кай прыгает через свою косу 30 раз в минуту. Модель нарастила волосы и сплела их в большую веревку. Таким образом она создала самодельную скакалку.

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Зайон Кларк пробежал 20 метров за 4.78 секунды на руках. 23-летний парень родился без ног, но активно занимается спортом. Он мечтает побороться на Олимпийских играх и погонять на колясках на Паралимпийских соревнованиях.

Пратик Мохите стал самым маленьким бодибилдером в мире. Его рост составляет всего 101 см, но это не мешает рекордсмену расти в мышцах. Он хочет своим примером вдохновлять людей.

Такса Лу получила место в книге за самые длинные собачьи уши – 34 см. Это абсолютный рекорд среди ныне живущих четверолапых.

Морган Парсли прославилась благодаря своим ногам. У нее самые большие ступни среди всех подростков – 30,9 см. Девушка жалуется, что ей трудно подбирать обувь.

Ранее OBOZREVATEL писал о 9-летнем мальчике из Мелитополя Артеме Захарове, который установил рекорд Украины во время празднования Дня физической культуры и спорта. Он готовился к этому аж три года.