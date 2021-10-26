Рыбаки случайно обнаружили древние артефакты "Затерянного золотого острова". Фото и подробности

В русле реки на индонезийском острове Суматра рыбаки нашли древние артефакты: кольца, различные украшения, золотые монеты и инкрустированную драгоценностями статую Будды стоимостью в миллионы долларов. Эксперты считают, что эта находка может относиться ко времени могущественного королевства, затонувшего около 700 лет назад, известного как "Затерянный остров золота".

Как передает Daily Star, считается, что "Остров золота" раньше был населен цивилизацией Шривиджая – малайской буддийской империей, датируемой 7-13 веками и загадочно исчезнувшей столетием позже.

Ученые много лет исследовали реку Муси недалеко от Палембанга, чтобы найти артефакты этой древней цивилизации. Частично это им удавалось, однако "клад", обнаруженный рыбаками, стал крупнейшим за последнее время.

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В частности, в воде были найдены:

хорошо сохранившаяся статуя древнеиндийского Шрамана в натуральную величину;

бронзовые монашеские колокола;

большое количество драгоценных камней, монет;

маленькое кольцо из золота и драгоценных камней с когтями, (которое, как полагают, носила священная птица);

украшение с изображением буйвола и всадника и др.

Британский морской археолог Шон Кингсли отреагировал на событие, сказав, что "последнее могущественное затерянное царство на земле Шривиджая ревностно хранило свои секреты".

Историки заявляют, что Шривиджая была не только империей, но и морским торговым королевством, процветавшим между 7 и 13 веками.

Их дома, дворцы и храмы пошли под воду, но что именно произошло – неизвестно. Археолог предположил, что империя пострадала от катастрофического внезапного извержения вулкана, похожего на Помпеи, сейсмическая активность которого спровоцировала потоп.

Как ранее писал OBOZREVATEL, семья из города Садбери (Великобритания) использовала как садовые украшения древние египетские реликвии, не догадываясь об их настоящей стоимости. В итоге две статуи сфинксов были проданы на аукционе за огромную сумму.