Разросшееся в лесу дерево-"монстр" напугало пользователей. Фото

В сети показали фото необычного лесного дерева, разросшегося так, что его ветви стали напоминать некую пугающую фигуру. Пользователи назвали его "жутким".

Соответствующий снимок опубликовал участник развлекательного портала Reddit Ball075090085. "Это не то, что вы себе представляете, но это жутко", – говорится в подписи к публикации.

Странное дерево напугало пользователей. "Кто-то превратил сатану в дерево?", "Дерево-призрак", "Лабиринт фавна", "Это довольно жутко", "У меня буквально случится приступ паники и я умру, если когда-нибудь увижу это один, заблудившись ночью", – пишут они.

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А один из них рассказал, что необычное дерево находится в парке "Тоннели Отелло" в городке Хоуп (провинция Канады Британская Колумбия). "Раньше я там жил. Так странно видеть, что в этом маленьком городке есть доля виральности (вероятность того, что читатели захотят поделиться контентом, – ред.)", – написал он.

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