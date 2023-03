''Путин RIP'': Злата Огневич в образе гадалки провела шутливый обряд. Видео

Известная украинская певица Злата Огневич неожиданно предстала перед поклонниками в образе гадалки. В него артистка перевоплотилась, чтобы провести шуточный обряд над смертью российского президента-диктатора Владимира Путина.

Соответствующее видео Огневич разместила у себя в Instagram. Подписчики поблагодарили кумира за то, что она сумела поднять настроение в столь непростое и крайне тревожное время (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Огневич засняла на камеру, как она в необычном белом венке из бисера в одной руке держит свечу, а в другой – бумажку с надписью "Путин RIP". Аббревиатура расшифровывается как Requiescat in Pace с латинского языка и Rest In Peace с английского. И в первом, и во втором случае перевод звучит так: "Почивай с миром". RIP употребляют как последнее пожелание при прощании с покойником.

После этого "гадалка" подожгла бумажку с именем военного преступника и оккупанта.

Певица добавила к ролику аудиодорожку с нашумевшим "мемным" диалогом верховинской гадалки Килины. Эта озвучка еще больше рассмешила пользователей сети.

Однако в комментариях они подметили, что Огневич стоило выбрать другую надпись, поскольку RIP, то есть "покойся с миром", слишком уважительно по отношению к Путину.

"Лучше "burn in hell" или "Go to hell" – гори в аду", – посоветовала одна из подписчиц.

Другие зрители также озвучили свои пожелания: "Давай куклу вуду на того черта. У меня есть хорошие идеи, что с ней можно сделать", "Надеюсь, скоро увидим результат", "Уже столько раз его все прокляли, что точно должно что-то произойти".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич поделилась с подписчиками двумя историями, связанными с россиянами и их наглостью. Артистка рассказала, что накануне годовщины полномасштабной войны в Украине к ней и ее комаде обратились с двумя циничными предложениями о сотрудничестве со страной-террористкой.

