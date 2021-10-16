Тату лошади в виде пениса озадачило пользователей сети. Фото

В сети завирусилось новое смешное фото, где женщина пожаловалась на неудачную татуировку. Люди заметили, что нос лошади, который хотел изобразить художник, удивительным образом напоминает мужской половой орган.

Впервые смешное фото появилось на странице группы "Тhat's it, I'm inkshaming" в Facebook, где пользователи делятся своим неудачным опытом в кабинете у татуировщика. На этот раз не повезло женщине, которая хотела набить морду благородного коня (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На рисунке изображен нос и рот животного, которые сливаются с лесом. Детали прорисованы насколько четко и дерзко, что возникают сомнения, действительно ли такое сходство – случайность.

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Знающие люди в комментариях поделились теорией, что мастер специально сделал коня похожим на половой орган, чтобы посмеяться. Такое предположение поддержал парень, который слышал от знакомого татуировщика, что его коллеги таим образом проверяют свои способности.

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