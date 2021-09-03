Американская модель украсила почти 70% тела тату и показала фото 'до' и 'после'

26-летняя блогераша и модель социальной сети для взрослых Бриана Тодд, известная в Америке благодаря своему необычному стилю, за 5 лет успела украсить почти 70% тела различными сложными татуировками. Историей перевоплощения девушка поделилась со своими подписчиками.

Соответствующий коллаж под названием "2016 vs 2021" модель опубликовала на своей личной странице в Instagram. Пост собрал почти 50 000 лайков и множество восторженных отзывов (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Разница между фотографиями просто невероятная", "Я не знаю, откуда ты взяла тысячи долларов на все это, но я просто в восторге", "Это настоящее произведение искусства", "Фото с 2021 выглядит гораздо лучше", – комментируют фоловеры.

На фотографии можно заметить, что некоторые старые изображения Бриана полностью изменила, а некоторые доработала. Однако, основной восторг вызвали новые татуировки, которые включают в себя пасть медведя на животе.

Напомним, что похожими изменениями отличилась австралийка Эмбер Люк, которая за последние 10 лет покрыла тату 98% своего тела. Девушка залила чернилами даже глаза.

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