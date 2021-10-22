Сеть всполошили кадры нападения полтергейста на собак. Видео

Сеть всколыхнуло новое жуткое видео с появлением потусторонней силы, которое выложила неизвестна блондинка. Девушка под ником Shannyfantg в соцсети рассказала, что ее с собаками часто беспокоит чье-то незримое присутствие.

На кадрах, которые комментаторы назвали очень правдоподобными, происходят непонятные рациональным пользователям вещи. Владелица двух собак установила камеру в гостиной, чтобы люди воочию увидели, как что-то невидимое атаковало ее собаку. Она выложила видео на странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Средь бела дня в своих клетках начали громко лаять два пса, владелицей которых и является Shannyfantg. Животные смотрели в одну сторону, однако на камеру наблюдения не попала причина такой бурной реакции собак.

Видео дня

В какой-то момент они перестают двигаться и замолкают, глядя все в то же место, которое не охватил объектив. В момент, когда один из домашних любимцев автора отвернулся, его отбросило в угол.

На видео видно, что с пса слетел ошейник, который был надежно защелкнут, и упал на пол. Интересно, что второе животное даже не повернуло голову в сторону громкого звука, а лишь продолжило пялиться в стену.

Пост просмотрели 8,5 млн раз и оставили под ним более 40 000 комментариев. Пользователи сети TikTok предполагают, что на чернявую собаку напал полтергейст.

Отвечая подписчикам под видео, блондинка рассказала, что такое случается не впервые. На странице девушки есть другие мистические видео, где сами со себе двигаются и падают вещи.

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