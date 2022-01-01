Подросток нашел хомяка в ведре с попкорном во время просмотра 'Человека-паука'

В американском штате Алабама подросток нашел в своем ведре с попкорном домашнего хомяка во время просмотра нового фильма "Человек Паук: нет пути домой". Пока он с друзьями объяснял ситуацию работникам, грызун укусил школьника за палец.

Инцидент произошел 27 декабря во время вечернего сеанса, сообщает издание WKRG. Кинотеатр принес свои извинения и компенсировал стоимость билета и попкорна (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С журналистами разговаривала мама пострадавшего подростка, который рассказал, что они с друзьями при просмотре кинокартины сначала заметили что-то вроде мыши под ногами.

Позже один из мальчишек сунул руку в ведро с попкорном и нащупал там пушистого хомяка. Он сразу поймал животное и отнес его к работникам. Пока они обсуждали ситуацию, грызун укусил посетителя, а тот от боли уронил его на пол.

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Известно, что рабочие схватили его и выбросили в мусорку с помощью метлы и совка. Последующая судьба животного осталась неизвестной.

Однако удалось установить владельцев хомяка, которые, по словам одной из работниц, за 4 дня до инцидента приходили в заведение и рассказали, что потеряли домашнего любимца. Они оставили свой контакт на случай, если кому-то удастся найти хомяка.

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