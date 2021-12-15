Мадонна вдохновилась фильмом и помыла пол в кинотеатре. Фото и видео

Американская певица, танцовщица и актриса Мадонна поделилась с поклонниками фото, на котором она моет пол в кинотеатре. По словам 63-летней звезды, на такой поступок ее вдохновил фильм "Лакричная пицца" сценариста и режиссера Пола Томаса Андерсона.

Снимками со шваброй поп-дива поделилась с фанатами на личной страничке в Instagram. OBOZREVATEL решил узнать, о чем именно повествуется в киноленте, что знаменитость после просмотра взялась за уборку кинотеатра.

На фотографиях артистка позирует в широких рваных джинсах и полупрозрачном гольфе. Сверху она надела оверсайз-жилетку белого цвета для утепления. Внимание привлекают аксессуары певицы – разноцветная вязаная панама и кожаные красные перчатки без пальцев. Дополнила образ Мадонна большим количеством браслетов на обеих руках.

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"Посмотрела фильм "Лакричная пицца". Ох, осталась настолько вдохновленной, что пришлось убраться в кинотеатре", – подписала кадры певица.

Официальная премьера кинокартины состоялась в США 26 ноября 2021 года. События драмы разворачиваются в 70-х годах прошлого века в Сан-Франциско. Главный герой, подросток Гари Валентайн, в исполнении Купера Хоффмана, бредит кино. Он мечтает стать актером и живет исключительно своей мечтой. В юности он выступает в театре, однако планирует покорить Голливуд, достичь мировой славы и всеобщего признания.

Денег на обучение у молодого человека не было, как и "правильных" стандартов красоты. Однако он становится ближе к цели, когда знакомится с именитым продюсером Джоном Питерсом, работающим с Барброй Стрейзанд.

Коротко о знаменитости:

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица. Родилась в 1958 году в Мичигане (США). Также является музыкальным продюсером, актрисой и режиссером. Занесена в "Книгу рекордов Гиннесса", как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Дважды была замужем. Есть родные дочь и два сына, а также удочеренные две девочки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что что певицу Мадонну раскритиковали за чрезмерное употребление фильтрами в социальных сетях. Фанаты заметили, что звезда в жизни выглядит более старой, чем на фотографиях.